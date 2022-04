Според разсекретени данни междузвезден обект се взривил над Земята през 2014 г.

Обектът – малък метеорит с диаметър само 0,5 метра, е навлязъл в земната атмосфера на 8 януари 2014 г. след пътешествие през Космоса с над 210 000 км/ч. Тази скорост далеч надвишава средната скорост на подобни обекти в Слънчевата система, според изследване от 2019 г., публикувано в базата данни за препринт arXiv.

В това изследване се твърди, че скоростта на малкия метеорит, както и траекторията на неговата орбита, доказват с 99 процента сигурност, че обектът произхожда далеч отвъд нашата Слънчева система.

Но въпреки тази увереност статията на изследователите никога не е била рецензирана или публикувана в научно списание, тъй като някои от данните, необходими за проверка на техните изчисления, се считали за засекретени.

Сега специалистите на USSC официално потвърждават констатациите на екипа учени. В тяхната бележка се казва, че анализът на огненото кълбо от 2019 г. е „достатъчно точен, за да потвърди междузвездна траектория“.

