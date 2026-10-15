Странен обект е забелязан близо до Слънцето: Възможно ли е това да са извънземни?

Уфолог твърди, че изображение от сонда на НАСА показва космически кораб от извънземна цивилизация около Слънцето.

Странен обект около Слънцето

Космическият апарат SOHO (Слънчева и хелиосферна обсерватория) на НАСА изучава Слънцето и по-специално горните му слоеве на атмосферата, короната. В ново изображение на Слънцето, където се виждат короналните лъчи, уфологът Скот К. Уоринг е открил мистериозен бял цилиндричен обект, за който той твърди, че е огромен извънземен космически кораб, пише Daily Mail.

Уоринг, който се занимава с изучаване на наблюдения на НЛО, е проучил снимка на сонда на НАСА и смята, че тя е запечатала полета на космически кораб на извънземна цивилизация, който според неговите оценки се движи почти със скоростта на светлината.

Уфологът твърди, че обектът, който може да се види от дясната страна на изображението на Слънцето, е дълъг около 4 километра и широк около 800 метра. Според Уоринг, космическият апарат използва някакъв вид лъч, за да държи заедно три по-малки сферични обекта.

Според изследовател на НЛО, космически кораб с такъв размер „би могъл да превози десетки хиляди пътници през цялата вселена за кратко време“.

НАСА не е потвърдила съществуването на интелигентни извънземни или други форми на извънземен живот и не е коментирала наличието на странен обект на снимката на сондата SOHO. Но Уоринг е сигурен, че „НАСА никога няма да започне да говори за това“. Уфологът смята, че тази снимка е стопроцентово доказателство, че извънземни пресичат Слънчевата система всеки ден, „докато обществеността е държана в неведение за подобни обекти“.

Уфологът сравни размера на този „извънземен космически кораб“ с известния междузвезден обект 3I/ATLAS, който беше забелязан в Слънчевата система миналата година и в момента се намира в нейните покрайнини. Смята се, че дължината на 3I/ATLAS достига повече от 5 км. Американският астрофизик Ави Льоб, известен като ловец на извънземни, известно време твърди, че 3I/ATLAS всъщност не е комета от друга част на Млечния път, а може би извънземен космически кораб.

Въз основа на това, Уоринг отбелязва, че странният обект, който е видял, наподобява по размер 3I/ATLAS, за който той твърди, че е космически кораб, и следователно е променил траекторията си и се е върнал отново към Слънцето.

Припомняме, че кометата 3I/ATLAS се приближи най-близо до Слънцето в края на октомври 2025 г., а най-близкото ѝ приближение до Земята беше през декември миналата година. Повечето учени отбелязват необичайните характеристики на 3I/ATLAS, но смятат този обект за комета, която е пътувала през нашата галактика в продължение на милиарди години и случайно е попаднала в Слънчевата система. И скоро тя ще се върне в междузвездното пространство.

Що се отнася до необичайния обект на изображението от сондата на НАСА, той може да бъде например плазма, изхвърлена от Слънцето.

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