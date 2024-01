Турският астронавт в Космоса ще се занимава с водорасли (ВИДЕО)

Гезеравджъ ще работи на Международната космическа станция, като е предвидено е да извърши 13 научни експеримента. Очаква се приключението му да приключи на 2 февруари. ОЩЕ: Турция

изпрати първия си космонавт към МКС

Той ще направи експеримент със сплави, като целта е да допринесе за развитието на Турция по отношение на материалите от ново поколение за космическата, авиационната и отбранителната индустрия.

Турският астронавт има за задача да изследва ефекта на гравитацията в химически инертни условия.

За първи път ще бъде проведено и проучване за използването на полярни водорасли в Космоса.

"Космическият кораб, превозващ първия ни астронавт Турция Алпер Гезеравджъ, се скачи с Международната космическа станция и екипът на Axiom-3 вече е на станцията", съобщи в Twitter турският вътрешен министър Али Йерликая.

Става въпрос за частна мисия до Международната космическа станция, която започна в четвъртък (18 януари). На борда са роденият в Испания бивш астронавт на НАСА Майкъл Лопес-Алегрия, който е командир на мисията, италианецът Валтер Виладей, шведът Маркус Уанд и Алпер Гезеравджъ от Турция — който става първият турчин, пътувал в Космоса. Кой е турският астронавт? Гезеравджъ е служил като пилот на изтребител в турските военновъздушни сили и има 15 години опит с множество самолети. "Беше страхотно усещане, започвайки от края на обратното броене, чак дотук", казва той.

