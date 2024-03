В последния момент отмениха изстрелването на ракета „Союз“ (ВИДЕА)

Мисията на „Союз“ MS-25 е отложена след автоматизирана команда за прекъсване на космодрума Байконур в Казахстан. На борда са били руският командир Олег Новицкий, астронавтът на НАСА Трейси Колдуел Дайсън и Марина Василевская от Беларус.

НАСА казва в публикация в X, че излитането е било прекратено на 20-ата секунда и че „космическият кораб и екипажът остават в безопасност“. БГНЕС пишат, че стартирането на последователността на двигателите" не е станало според очакванията, което е задействало „автоматична команда за прекъсване на обратното броене“.

‼️ The launch of the "Soyuz-2.1a" rocket with the Soyuz MS-25 spacecraft, carrying Russian cosmonaut Oleg Novitsky, Belarusian Marina Vasilevskaya and American Tracy Dyson, has been unexpectedly canceled.



What was the reason - is still unknown. The ship was to depart from… pic.twitter.com/r5iOcKOvHq