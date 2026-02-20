Общините в центъра на енергийния преход: Реалности и перспективи

Енергийният преход все по-ясно се пренася от стратегическите документи към реалните действия на местно ниво. На 18 февруари 2026 г., в Гранд Хотел София представители на общини, държавни институции и експерти се събраха, за да търсят практически решения на един въпрос с дългосрочно значение: как енергийните общности могат да се превърнат в реален инструмент за ускоряване на местния енергиен преход. Работният семинар „Енергийни общности в Софийска област: практически решения за общините“ бе организиран от Института за предприемачество, устойчиво развитие и иновации (ИПУРИ) съвместно с Камарата на енергийните общности в България (КЕОБ).

Още в началото на форума стана ясно, че общините са ключовият фактор в процеса на зелената трансформация. В европейски контекст Цвета Димитрова, председател на ИПУРИ, подчерта, че именно местната власт има потенциала да превърне климатичните цели в работещи политики. По думите ѝ устойчивите модели за производство и потребление на чиста енергия се изграждат там, където има близост до гражданите, бизнеса и публичната инфраструктура – на общинско ниво.

Регулаторната рамка беше основен фокус на дискусиите. Ивайло Алексиев от АУЕР представи новата методика на КЕВР за отчитане на електроенергията при енергийните общности и активните клиенти, както и измененията в Правилата за търговия с електрическа енергия. Промените бяха очертани като важна стъпка към по-голяма яснота и предвидимост – условия, без които устойчивите инвестиции трудно могат да се реализират.

Стратегическият контекст беше допълнен от Николай Налбантов, началник отдел „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“ в Министерството на енергетиката. Той постави енергийните общности в рамката на националната политика за устойчиво развитие, подчертавайки, че те не са изолирана инициатива, а част от по-широката трансформация на енергийния сектор.

Дискусията не избегна и предизвикателствата. Правните експерти Ангел Панайотов от КЕОБ и Славчо Нейков от КЕВР откроиха необходимостта от по-добра координация между законодателството в енергетиката, устройството на територията и управлението на етажната собственост. Именно тези пресечни точки често се оказват критични за реализацията на общински проекти.

Практическият опит при създаването на първите енергийни общности беше представен от Еленко Божков, изпълнителен директор на КЕОБ, инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на СОФЕНА, Станислав Андреев, управител на ЕнЕфект, Цвета Наньова, управител на БАКК и Севдалина Джабарска от Енерджи Сейвинг. Техните примери показаха, че макар процесът да изисква координация, експертиза и време, резултатите могат да донесат реални ползи за гражданските общности.

Финансовото измерение на прехода също бе поставено на преден план. Люба Никифорова, бивш изпълнителен директор на ФЕЕВИ, представи възможните европейски инструменти за подкрепа на подобни инициативи. Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова очерта ролята на новосформирания Национален декарбонизационен фонд като инструмент за ускоряване на инвестициите в чиста енергия и устойчиви местни модели.

В заключение, експертите от ИПУРИ и КЕОБ поеха ангажимент да обобщят предложенията за подобряване на регулаторната рамка, улесняваща създаването на граждански енергийни общности. Д-р Иван Хиновски, председател на КЕОБ, предложи въвеждането на месечен формат за мониторинг и подкрепа на развитието на сектора – знак, че процесът тепърва ще набира скорост.

Работният семинар е част от дейностите на Центъра за подкрепа на енергийни общности, създаден в рамките на проект DISCOVER по програма LIFE - ЕNERCOM, администриран от ИПУРИ в партньорство с КЕОБ. Посланието от форума беше ясно: енергийният преход вече има своето местно измерение – и неговият успех зависи от активните действия на общините, подкрепени от държавата.