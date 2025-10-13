"Вода гази – жаден ходи!" : Трагедията в Елените стана с мълчаливото ни съгласие

България е страна на парадоксални реалности: след сухото и горещо лято, началото на есента изрисува „шедьовър“ на пасторалното изкуство: обикновеният човек страда от липсата на достъп до питейна вода за битови нужди в множество населени места, а средната класа - собственик на имотни по Черноморието, осъмна потопена от смъртоносни наводнения, докато така наречената „висша класа“ се оказа, че си позволява да строи хотели с водопади, декориращи интериорното пространство – вероятно финансирани от честно изкарани доходи за постове като „директор на водопад“… Това коментира арх. Веселин Веселинов* в интервю за Actualno.com за опустошителното наводнение в комплекс "Елените".

Съболезнования

След социологическия анализ, преди да разгледаме аспектите на бедствията по Южното Черноморие през измината седмица, бих искал да изкажа искрените си съболезнования към семействата на загиналите хора - светла им памет!

Интервю

Имат ли своята роля климатичните промени в бедствието по Южното Черноморие?

Климатичните промени, резултат от човешката дейност, имат своята роля за бедствията по Южното Черноморие. Климатичните екстремуми - които наблюдвахме последните месеци и които в случая допринесоха за поредица от бедствени ситуации, свързани както с множество горски пожари, така и с наводнения - са явление, което носи сериозни рискове и е познато като „съставни събития“ – комбинация от едновременното или последователното настъпване на две или повече екстремни метеорологични явления, което води до увеличена опасност за хората и природата.

В случая горещото и сухо лято намалява до минимум съдържанието на влага, което увеличава риска от наводнения в райони с интензивни валежи. Валежите бяха очаквани и не закъсняха, а въпреки предупрежденията на еколози и метеоролози - кризисен щаб не беше сформиран и последствията са налице: около 15 000 литра валежи в секунда - воден обем запълващ плувен басейн за 4 секунди. Резултатът са приливни вълни с височина около 5-6 м., които се спускат скоростно от Стара Планина към морето в сухи дерета на реки, отнемайки 4 безценни човешки животи и нанасяйки емоционални и материални щети.

Приливна вълна в КК „Елените“, Източник: Meteobalkans

В какво точно се състои пропускът и нарушенията при строителството и проектирането на комплекс Елените, довели до смъртта на хора и разрушения?

„Архитектът е просто шивач, изпълняващ поръчки на клиенти“ твърдеше един професор по архитектура пред своите студенти преди 15-тина години, цитирайки небеизвестен дългогодишен негов колега, заемащ поста на главен архитект на София. НЕ! Архитектът е обществено - отговорна роля, която изпълнява и клиентски поръчки, но задължително в синхрон със здравия разум и собствената си съвест (стига да не е „отшита“), обществения морал и интереси, природния контекст, действащата нормативна уредба, професионалната етика и принципи, условията за безопасност и прочее.

Архивен чертеж от проект за КК „Елените“, около 1970 г., Източник

През 1970 г. е разработен проект за курортен комплекс „Елените“ („Козлука“) с автор: арх. Ив. Касъров, ИПП “Главпроект“. Ето какво пише за него арх. Стефан Станев още през 1972 г.:

„Теренът (на комплекса) и плажът са разделени от поройно дере на две части: западната е по-голяма и по-равна, а източната, непосредствено до плажа, е относително равна, а след това преминава в по-стръмен скат с благоприятно южно изложение.“

„Изследван е водосборният басейн на поройното дере и с оглед на това се предвижда то да се коригира и укрепи с прагове, за да се спре влаченето на инертен материал. По този начин дерето се превръща в неразделна част и интересен елемент от парка.“

Реката съществува в кадастъра, статутът на държавна собственост на речното корито, установена е собствеността на съседните имотите – остава отворен въпросът, кои са отговорните лица допуснали това и какви са причините.

Водата върви от сушата към морето, не обратното: Кога ще го разберем?

По данни, предоставени от бившият заместник-министър на екологията Тома Белев, застроени речни корита могат да се открият и намиращите се в близост до „Елените“ – курортни комплекси „Св. Влас“ и „Оазис“. Според данни от Кадастъра в страната има огромен обем от територии, в които се намират речни корита, но са категоризирани като урбанизирана територия, което създава предпоставки за покриване или застрояване на речните корита, респ. и увеличава многократно риска от фатални бедствия в стотици населени места.

Застроено речно корито в „Св. Влас“, Източник: Тома Белев/Facebook

Площ на водосбора на реките в Св. Влас, Източник: Тома Белев/Facebook

Застроено речно корито в КК „Оазис“, Източник: Георги Дражев/Facebook

Може ли да се посочи конкретен виновник?

Отговорни са: собственикът и инвеститор в проекта; архитектът изготвил устройствен план, предвиждащ застрояване върху реката и архитектът, автор на проекта за сгради и паркоустройство; общинската администрация одобрили съответния план (кмет/общински съветници) и издала разрешение за строеж на обектите; администрацията в РИОСВ Бургас, която е позволила подобна процедура; областните управители, допуснали строителство върху публична държавна собственост; строителната компания – изпълнител на обекта; строителният надзор и администрацията на РДНСК, узаконила строителните обекти.

Застрояване на „Елените“. Сателитни снимки от 2003, 2010, 2017 и 2024 г., Източник: svobodnaevropa.bg

Отговорни са и настоящите управници за своята пасивност, характерна за мисленето на „щрауса“ – перспектива, която не би била характерно за отговорни управници, чийто приоритет се корени в добруването на всички хора и защитата на обществения интерес.

За да потърсим и лъч светлина в тунела, ще споделя, че по света има и добри практики, в хармония с природата, от които можем успешно да се поучим, например от проекта за възстановяване на речното корито на мъничка река („Eddleston Water“) в Шотландия и естествения й хабитат чрез серия от мерки: възстановяване на формата на реката и наводнителната равнина, изграждане на нови завои, намаляващи скоростта на водата, както и водоеми, растителност и брегова зелена зона. В резултат се подобряват и местообитанията за риби и безгръбначни, на растителността покрай реката и в крайречните зони.

Думите на настоящия министър на околната среда и водите, на брифинг в Министерски съвет будят сериозно въпроси след гореизложените факти: „В района на Елените интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере Козлука. Там няма река, а няколко сухи дерета.“

Град Царево също беше сериозно засегнат от проливните дъждове в началото на месец Октомври, като за щастието щетите бяха само материални – за разлика от наводнението в града пред две години, които отне човешки животи. Оказва се, че неправилно монтирана канализационна тръба затруднява способността на големи водни количества да преминават свободно под моста…

Снимка: БГНЕС

Има ли своята роля и манталитетът на българина в трагедията в "Елените", а и Царево, който за втори път се оказа под вода?

Отговорни сме - за съжаление - и аз, и ти, драги читателю!

Отговорни сме - за съжаление - и аз, и ти, драги читателю!

Да, виновник е и гражданинът. Гражданинът е заинтересовано лице и с мълчаливото си съгласие отваря вратите за крайно неразумни и полузаконни строителни инициативи, каквито можем да видим изваяни като тортички в почти всеки град и село през последните десетилетия. Всички ние сме част от единен обществен механизъм – страдаме заедно по един или друг начин в лошите дни и нека да не оставаме безучастни в бъдеще към нещастието на човека до нас, защото бъдещето е предвидимо за разумните. Да, виновник е и гражданинът, понесъл своя кръст - „вода гази, а жаден ходи".

* Арх. Веселин Веселинов е сертифициран дизайнер на пасивни сгради ĸъм “Инcтитyтa зa пасивни сгради” в Дapмщaд, Гepмaния. Завършил специалност "Архитектура" в Университета по архитектура, строителство и геодезия в гр. София. Стипендиант е към нeмcĸaтa Фeдepaлнa фoндaция зa oĸoлнa среда (DBU) на тeмa: "Πacивни cгpaди oт естествени материали". Πрез 2009 г. е победител в най-големия световен международен студентски ĸoнĸypc за устойчива архитектура, организиран от компанията “Сен-Гобен”. Има над 10 години опит като упpaвитeл в мeждyнapoднa ĸoмпaния c eĸип oт 60+ дyши, paзpaбoтвaщa пpoeĸти и решения в oблacттa нa мoдyлнo и устойчиво cтpoитeлcтвo. Понастоящем разработва пpoeĸти в сферата на природосъобразната архитектура.

Интервю на Евгения Чаушева