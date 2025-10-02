Бетон върху бъдещето: Европа губи огромни зелени площи

Европа бързо губи зелени площи и земеделска земя. Площ, еквивалентна на 600 футболни игрища, изчезва всеки ден, показва разследване на The ​​Guardian. Изданието е анализирало сателитни изображения в продължение на пет години, които показват колко бързо зелените пространства стават сиви и биват заместени от асфалт и жилищно строителство. Благодарение на изследването става ясно, че континентът ни губи приблизително 1500 квадратни километра зелени площи годишно.

Еквивалент на Кипър

От 2018 до 2023 г. 9000 квадратни километра зелени площи – еквивалентът на остров Кипър – са били превърнати в „сиво“ строителство. Това представлява приблизително 30 квадратни километра седмично, или 600 футболни игрища дневно. Отбелязва се още, че по-голямата част от загубите са природни зони (приблизително 900 квадратни километра годишно). Земеделската земя обаче също изчезва – приблизително 600 квадратни километра на година.

Загуба на дива природа

„Загубата на земя поради застрояване е основен двигател на загубата на дива природа и намаляването на биоразнообразието. Но ние също така губим обработваема и продуктивна земя, тъй като градовете ни се разширяват в зелени пространства и земеделски земи“, каза Стив Карвър, професор по дива природа в Университета в Лийдс. Най-често срещаните застроявания, представляващи една четвърт от всички случаи, са жилищни сгради и пътища. Природата и земеделските земи също се унищожават за целите на развлекателния бизнес, туризма и индустрията.

Още: Десетки милиарди евро загуби - кои държави пострадаха най-много икономически от летните горещини и къде е България?

Например в Португалия приблизително 300 хектара защитени дюни близо до плажа Гале бяха загубени, за да се създаде голф и океански клуб CostaTerra. В Турция повече от 1 квадратен километър от крайбрежните влажни зони Чалтилидере бяха запълнени с бетон за яхтено пристанище. Тази зона преди е била дом на фламинго, пеликани и риби.

В Германия половин милион дървета бяха отсечени близо до Берлин, за да се построи гигафабрика на Tesla. В Гърция се строи мащабен вятърен парк в планините Вермио, въпреки статута на района като „безпътна дива местност“.

Още: Петте най-големи еко проблема на ЕС и защо не се решават

Бетон върху бъдещето

Според публикацията най-големите загуби на зелени площи от 2018 до 2023 г. са регистрирани в Турция (1860 квадратни километра), Полша (повече от 1000 квадратни километра), Франция (950 квадратни километра), Германия (720 квадратни километра) и Обединеното кралство (604 квадратни километра).

„ЕС от години обещава да бъде лидер в борбата за опазване на климата и околната среда, но ние буквално изливаме бетон върху собственото си бъдеще. Всяка гора, плодородно поле или биоразнообразие, унищожени за краткосрочна печалба, са предателство на обещанията, които дадохме на по-младите поколения“, каза евродепутат от Зелената партия. Тя предупреди, че ако природата продължи да се разглежда като ресурс, който трябва да се консумира, Европа ще загуби не само своите климатични цели, но и продоволствената сигурност, здравето и самите места, които правят континента обитаем.

Морските треви са по-важни от горите: Мартин Томов от "Грийнпийс" обяснява как човекът вреди на океаните, но и как да ги спаси