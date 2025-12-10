Съдът отказа да екстрадира руснака, свързван с взрив в Бейрут

Софийският градски съд (СГС) взе решение да не екстрадира в Ливан Игор Гречушкин, който е заподозрян за експлозията, вследствие на която загинаха над 200 души в Бейрут на 4 август 2020 г. Таково бе и желанието на самия подсъдим. Мъжът е заподозрян в извършване на престъпление на ливанска територия. Освен това бе посочено, че вследствие на извършеното е почти разрушено пристанището в Бейрут и има причинена смърт на голям брой хора.

Прокурорът по делото Ангел Кънев отбеляза, че взривът е довел до над 200 убити, над 6000 ранени и повече от 6000 разрушени сгради. Той отбеляза, че процесът не е политически. „Ще протестирам решението на съда в 7-дневен срок за отказ на екстрадиция в ливанската република“, каза пред журналисти наблюдаващият прокурор Ангел Кънев. Той отбеляза, че са налице основания за екстрадиране на обвиняемото лице.

"Според съда от Ливан не са предоставили достатъчно доказателства, с които да гарантират, че по отношение на него няма да бъде наложено смъртно наказание. От страна на Ливан бяха входирани няколко молби. Във всяка една от тях правната квалификация и деянията, по които би се търсила наказателна отговорност от него в Ливан, бяха различни. Предполагам, че прокуратурата ще протестира решението и ако има протест, ще се защитаваме пред Апелативен съд", каза пред журналисти адвокатът на обвиняемия Екатерина Димитрова, която заяви, че е доволна от съдебното решение на СГС и го намира за справедливо. Защитникът отбеляза още, че обвиняемият е с влошено здраве поради завишена кръвна захар над нормата, като това наложило и престоя му в болница.

На 5 септември Игор Гречушкин бе арестуван на столичното летище, като пристигнал тогава с полет от Кипър. Гречушкин бе издирван с червена бюлетина от Интерпол. Обявяването му за издирване по каналите на Интерпол е направено по искане на ливанските съдебни власти на основание на издадена заповед за задържане от 29 септември 2020 година. Той е издирван във връзка с вероятно извършени от него престъпления – внасяне на взривни вещества в Ливан, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, деактивиране на машини с намерение да се потопи кораб.