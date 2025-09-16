Българските служби заловиха руснак, свързан с голямата експлозия в Бейрут през 2020 г. (ВИДЕО)

Българските служби изглежда са попаднали на находка, тъй като са заловили руският собственик на товарен кораб, натоварен с амониев нитрат, който беше в центъра на огромната експлозия в пристанището на Бейрут през 2020 г. Че той е арестуван в България, съобщиха в понеделник ливански съдебни служители, предаде „Асошиейтед Прес“. Гречушкин, който има и кипърско гражданство, е бил арестуван миналата седмица на летище „Васил Левски“ в София, след като е пристигнал с полет от Кипър.

Властите в България са били потърсени за коментар. ОЩЕ: Взривът в Бейрут е бил със силата на земетресение с магнитуд от 4,5

Взирвът в Бейрут

Арестът на Игор Гречушкин идва близо пет години, след като ливански разследващ съдия издаде чрез Интерпол две заповеди за арест на него и капитана на кораба Борис Прокошев, също руски гражданин.

Експлозията на 4 август 2020 г. уби най-малко 218 души и рани над 6000 други. Мощният взрив на пристанището в Бейрут причини срутване на част от сградите в града, а половината от тях бяха повредени.

Йорданската сеизмологична обсерватория установи, че мощта на експлозията в Бейрут се равнява на земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер.

Ще искат екстрадиция

Подготвят се документи с искане за прехвърляне на Гречушкин в Ливан за разпит, казаха съдебните служители. Те обясниха още, че ако Гречушкин не бъде предаден - ливанските следователи могат да пътуват до България, за да го разпитат там. ОЩЕ: Гърция хвана издирван молдовски олигарх, обвинен в банкова измама за 1 млрд. долара