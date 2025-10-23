Войната в Украйна:

Оставиха в ареста руснака, разследван за взрива в Бейрут

23 октомври 2025, 19:40 часа 591 прочитания 0 коментара
Софийският апелативен съд остави в ареста руснака Игор Гречушкин, разследван за смъртоносния взрив на пристанището в Бейрут преди 5 години и издирван от Интерпол във връзка с искане на министъра на правосъдието на Ливан за екстрадиция от България.

Още: Българските служби заловиха руснак, свързан с голямата експлозия в Бейрут през 2020 г. (ВИДЕО)

Гречушкин беше арестуван миналата седмица на столичното летище. Според разследването, той е собственик на кораба "Росус", превозвал амониев нитрат, с който е предизвикал смъртоносната експлозия. В момента се подготвят документите за екстрадицията на руския гражданин.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
арест прокуратура Бейрут съд
