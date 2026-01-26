Злато за стотици хиляди: Трима се изправят пред съда след дързък обир

Трима души са привлечени като обвиняеми за обир на злато на стойност над 340 000 лева. Това стана ясно на съвместен брифинг на заместник-градския прокурор на София Десислава Петрова и директора на СДВР главен комисар Любомир Николов във връзка с разкрит случай на грабеж на голямо количество злато.

Какво се знае?

На 15 май 2025 г., когато три маскирани лица нахлуват в златарско ателие в столицата. "Едно от тях задържа дръката на вратата от вътрешната страна на магазина, така че да не могат други лица да проникнат във вътрешността му докато останалите двама се насочват към щандовете. Единият събаря дървен шкаф, прониква зад щанда и се насочва с вдигнат в ръката чук към намиращата се зад щанда дама, която е продавач-консултант в магазина. След това заедно с третия маскиран извършител започват да чупят витрините и да отнемат намиращите се там златни накити“, разказа зам.-градският прокурор Десислава Петрова.

Общото количество на отнетите бижута, представляващите различни по вид златни накити от 14-каратово злато с различни камъни, с които са инкрустирани, е на стойност над 340 000 лв. и в количества близо 1800 гр.

Незабавно органите на СДВР са предприели първите действия по разследване, в резултат на което и след дадени разрешения по искане на наблюдаващия прокурор от Софийска градски съд са били извършени претърсвания, изземвания и обиски на 23 януари 2026 г.

„Бяха привлечени като обвиняеми от наблюдаващия прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП) три лица. Едно от тях е неосъждано, другите двама са осъждани. Обвиняемите са на 21, 25 и 34 години“, съобщи зам.-градският прокурор.

За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от 5 до 15 години и конфискация на част от имуществото на виновните лица.