Кадри от обира в Лувъра разкриват неочаквани детайли от "кражбата на века" (ВИДЕО)

Кадри от зрелищния обир в Лувъра през октомври в Париж, заснети от камери за видеонаблюдение, бяха показани за първи път в неделя от френските телевизионни канали TF1 и France Television, предаде АФП. Записите показват двама от крадците, единият от които е с черна качулка и жълта жилетка, а другият е облечен в черно и носи каска за мотор. И двамата влизат в галерия "Аполон", където са се намирали бижутата. Кадрите показват също как двамата извършители прескачат прозореца, след като са се изкачили с товарен подемник.

Пред очите на полицаите

Един от двамата мъже, въоръжен с ъглошлайф, атакува витрината, в която е изложена тиарата на императрица Евгения. Крадецът успява да грабне бижуто, след като е разбил стъклото с удари с юмрук. След това той помага на втория престъпник, който е зает със съседната витрина, грабвайки набързо няколко бижута.

Всичко това продължава по-малко от четири минути под погледа на неколцина безпомощни полицаи, единият от които размахва стълб за ограничаване на движението и насочване, без да е наясно какво да направи, според кадри, показани от "France Television".

Плячката е оценена на 88 милиона евро. Можело е крадците да бъдат спрени "в рамките на 30 секунди", каза в средата на декември директорът на Генералната инспекция по културните въпроси Ноел Корбен, припомня БТА.

