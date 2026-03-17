"Не ми трябва Конгресът за това решение": Тръмп заговори за напускане на НАТО (ВИДЕО)

„НАТО прави много глупава грешка... Това беше страхотен тест. Те трябваше да са там“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по повод отказа на редица страни да помогнат на САЩ в отварянето на Ормузкия проток за търговски кораби.

NATO is making a very foolish mistake... This was a great test.



Той заплаши, че може да вземе решение страната му да напусне Алианса. „Ние помагаме на други държави. А когато те не ни помагат, искам да кажа, това определено е нещо, за което трябва да помислим. Не ми трябва Конгресът за това решение. Както вероятно знаете, мога да взема това решение сам“, заяви той.

We help other countries. And when they don’t help us, I mean, it’s certainly something that we should think about.



"НАТО е еднопосочна улица"

По-късно Тръмп продължи с тирадата си срещу НАТО, този път в собствената си социална мрежа Truth Social. „САЩ бяха информирани от повечето от нашите „съюзници“ от НАТО, че не искат да се намесват във военната ни операция срещу терористичния режим на Иран в Близкия изток, въпреки факта, че почти всяка държава е категорично съгласна с това, което правим, и че на Иран не може по никакъв начин да бъде позволено да притежава ядрено оръжие“, написа той.

„Не съм изненадан от действията им обаче, защото винаги съм смятал НАТО, където харчим стотици милиарди долари годишно за защита на същите тези държави, за еднопосочна улица - ние ще ги защитим, но те няма да направят нищо за нас, особено в момент на нужда. За щастие, ние унищожихме иранската армия - флотът им ги няма, военновъздушните им сили ги няма, противовъздушната им система и радарите им ги няма и може би най-важното - техните лидери, на почти всяко ниво, ги няма, за да ни заплашват, нашите съюзници от Близкия изток или света, никога повече!“, продължава постът на Тръмп.

„Поради факта, че постигнахме такъв военен успех, ние вече не „се нуждаем“ или не желаем помощта на страните от НАТО – никога не сме я желали! По същия начин, Япония, Австралия или Южна Корея. Всъщност, говорейки като президент на Съединените американски щати, най-могъщата държава в света, ние не се нуждаем от помощта на никого!“, завършва американският президент.

"Когато сме в нужда, те няма да ни защитят"

Припомняме, че Тръмп за пореден път отправя заплахи към НАТО. Още когато встъпи в длъжност той обяви, че би изоставил страните от Алианса, ако те не увеличат военните си бюджети до 5% от БВП. Нещо повече – вчера американският президент отново обяви, че Алиансът никога не е помагал на страната му при нужда, докато САЩ са пазили Европа, Япония и Южна Корея в продължение на 40 години.

„Пазихме ги 40 години, изхарчихме десетки милиарди. Винаги съм смятал, че това е слабостта на НАТО – ние винаги ги подкрепяме, но, когато сме в нужда, те няма да ни защитят. Ако имаме нужда от техните минни лодки или нещо, с което те разполагат заради някаква ситуация, те трябва да се втурнат да ни помогнат, защото ние им помагаме много години“, каза още той.

Твърдението му обаче не е вярно, тъй като страните от НАТО помогнаха на Съединените щати във войната им срещу талибаните в Афганистан след атаките от 11 септември 2001 година. Голяма част от страните от НАТО се включиха и във втората война в Персийския залив срещу Ирак, когато при операция „Шок и ужас“ бе свален от власт Саддам Хюсеин. В последвалата мироопазваща мисия загинаха много чуждестранни войници, сред които имаше и българи.