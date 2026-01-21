Спорт:

Обрал възрастна жена: Мъж отива в затвора за 2 г. и 4 м.

По внесен обвинителен акт на Софийска районна прокуратура на лишаване от свобода е осъден мъж за грабеж над възрастна жена. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет

На 14. 09. 2025 г. около 10,55 ч. на пейка пред блок в ж.к. "Хаджи Димитър" в гр. София, обвиняемия С.Е. е отнел златен синджир от владението на 73-годишна жена, като употребил сила за това. С.Е. й запушил устата и откъснал бижуто от врата й.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи. Установено е, че преди да отнеме синджира на жената, С.Е. й е поискал пари, но тя му казала, че няма в себе си.

Раследването е приключило за 2 месеца, след което обвинителният акт е внесен в съда.

Състав на Софийски районен съд призна С.Е. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание “лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 4 месеца, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален “общ“ режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Обир Затвор прокуратура кражба присъда
