10 лидерски качества от успешни лидери, към които да се стремим

Ние вярваме, че всеки човек може да развие лидерски качества. Именно заради това ще споделим с вас някои от най-ценните уроци от успешни лидери, които можем да прилагаме всеки ден. Вижте ги:

1. Бъдете състрадателни.

Именно такъв пример дава Брайън Стивънсън. Той е основател и изпълнителен директор на Инициативата за равноправно правосъдие, бореща се с бедността и оспорваща расова дискриминация в системата на наказателното правосъдие. EJI спечели историческо решение във Върховния съд на САЩ, според което задължителните доживотни присъди за всички деца на 17 или по-млади години са противоконституционни.

2. Бъдете решителни.

Пример за решителност е Ангела Меркел. Тя е бивш канцлер на Германия и често е смятана за фактически лидер на Европа. Преживяла е европейската финансова криза и е изиграла водеща роля в отблъскването на рецесията в Германия. Тя е хвърлила тежестта си зад исторически решения като спестяване на еврото, енергийна реформа, обезщетение за родители (известно още като „Elterngeld“) и премахване на военната повинност (намаляване на военния размер).

3. Бъдете консенсусни.

Д -р Катрин Хейхо говори за изменението на климата от години. Платформата, която използва, варира от книгата ѝ „Климат за промяна: факти за глобалното затопляне за решения, основани на вяра“, до нейната уеб серия PBS Global Weirding. Напоследък разделението между наука и религия е толкова поляризирано, че е трудно да се повярва, че някой е способен да бъде едновременно учен и религиозен човек. Д-р Хейхо служи за доказване, че двете не се изключват взаимно. Лидерът трябва да може да изпълнява множество роли на работното място. Например, една важна роля, която шефът изпълнява, включва дисциплинарни действия.

4. Бъдете иновативни.

Джак Ма е бивш учител по английски език и създател на Alibaba Group, най-голямата китайска компания за електронна търговия, която през март 2021-ва нарасна до приходи от 23 милиарда. Въпреки, че не е нужно да създавате компания за милиарди долари, за да бъдете считани за успешен лидер, важно е да можете да генерирате творчески решения на проблеми във вашата област на експертиза.

5. Бъдете помирител.

„Леко ме притеснява, че когато хората открият проблем, те бързат да преценят какво да правят.“ - Джанет Йелън

Тя има репутация на силен помирител или като човек, който действа като посредник между две групи. Това е силна лидерска способност, която често се пренебрегва. Важно е да можете да видите двама противоположни хора и да можете да започнете продуктивен разговор между тях.

6. Упоритост.

„Мирът и солидарността в Европа не са природен закон. Изисква грижи, усилия и постоянство ” - Хеле Торнинг Шмит

Хеле Торнинг Шмит е главен изпълнителен директор на "Save the Children International". Тя надзирава хуманитарни програми и програми за развитие, които достигат до 55 милиона деца в около 120 страни. Ако нещо може да се извлече от дългата ѝ биография като лидер, независимо дали като главен изпълнителен директор или датски премиер, това е нейната упоритост за каузата. Тя е прекарала по-голямата част от живота си в търсене на благотворно влияние уникален начин да помогнете на хората си.

7. Педагог

„Аз съм учител. Така се определям. Добрият учител не е човек, който дава отговорите на децата си, но разбира нуждите и предизвикателствата и дава инструменти, за да помогне на другите хора да успеят.“ - Джъстин Трюдо

Джъстин Трюдо е двадесет и третият премиер на Канада. Той също така служи като министър на междуправителствените въпроси и министър на младежта. Трюдо си представя Канада като страна с равни възможности и опитът му като учител, баща, лидер и адвокат ясно е оформил идеалите му. Интересно е да се види неговата ръководна роля като министър-председател през обектива на педагог.

Педагогът черпи от интердисциплинарни умения, разпознавайки множество стилове на учене и типове личности, за да помогне на колкото се може повече хора. Почти всичко може да се превърне във възможност за учене. Следващия път, когато видите някой, който подхожда към работата си по различен начин от вас, гледайте го, научете се от него и вижте дали може да промените собствената си техника към по-добро.

8. Разчупвайте границите.

Ху Шули е основател-редактор на списание Caijing. Докато някои журналисти са заглушавани или затваряни, тя продължава да работи неуморно, за да разбие границите на цензурата в Китай. Например, когато възникне сериозна опасност за околната среда, като земетресение, журналистите избягват да съобщават за смъртните случаи.

Новинарите могат да бъдат репресирани в продължение на няколко години - въпреки това Шули редовно публикува такива репортажи в своето списание. Известна със своята разследваща журналистика, тя веднъж е описана от китайската и чуждестранната преса като „най-опасната жена в Китай“.

9. Бъдете добър комуникатор.

„Ако не разбирате, задавайте въпроси. Ако ви е неудобно да задавате въпроси, кажете, че ви е неудобно да задавате въпроси и след това попитайте все пак" - Chimamanda Ngozi Adichie.

Chimamanda Ngozi Adichie е нигерийски автор на романи, разкази и публицистика. Нейните творби са преведени на над тридесет езика и са се появявали в различни издания, включително The New Yorker, Granta, The Story Prize Stories, Financial Times и Zoetrope.

Тя е автор на романа „Пурпурен хибискус“, спечелил наградата на писателите на Британската общност и наградата „Хърстън/Райт“. Тя е водила разговор по TED, наречен „Опасността от една история“. В тази презентация тя представя идеите си чрез анекдот, изповед и образи.

10. Бъдете гъвкави.

"Винаги трябва да изследвате какво работи, да развивате идеите си и да променяте начина, по който правите нещата." - Марк Бениоф

Марк Бениоф е американски интернет предприемач, автор и филантроп. Той е основател, председател и главен изпълнителен директор на Salesforce, корпоративна облачна изчислителна компания. За да остане успешен, лидерът трябва да признае, че методите, които са работили в миналото, невинаги ще работят в бъдеще. Пречките, пред които е изправена една компания, винаги се променят и затова нейният лидер винаги трябва да се адаптира.

