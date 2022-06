10 от най-известните цитати от песни за ЛЮБОВТА

От съвременните изпълнители до „вечните“ групи от близкото и далечното миналото през народното творчество – песните за любов са неизменна част от музикалната култура. Някои хитове се предават от поколение на поколение и са все още актуални, макар да не са сред живите нито авторите на текстовете им, нито изпълнителите, други нашумяват бързо и също толкова бързо угасва славата около тях.

Независимо от това цитати от песни за любов се споделят като пожелания към любимия по повод, като статуси в социалните мрежи, използват се от романтичните души, за да изразят чувствата си към любимия човек. С цитати от песни за любов ще ви ви размечтаем днес и ще събудим романтиката в душата ви в сивия делник. Защото любовта е магия, а магията оцветява живота. Готови ли сте да се разчувствате с 10 от най-красивите и известни цитати от песни за любов?

Кои са 10-те най-известни цитата от песни за любов?

1. „Crazy for You“ – песен на Мадона ни пренася в далечната 1985 година. И до днес песента е известна, а цитатът от нея е символ на любовта, която ни влудява и пали кръвта във вените ни. „You'll feel it in my kiss. I'm crazy for you“.

2. „Обичам те дотук. До този мост. До тази гара. До този миг. До този звук. До розата на светофара, до ъгъла на тротоара – обичам те дотук...“ Обзалагаме се, че припявате. Знаете тази песен независимо от възрастта си и дори да не сте сигурни нито кой е изпълнителят, нито кой е авторът на текста. Когато говорим за вечните и известните цитати от песни за любов, точно това имаме предвид – те са се превърнали в онези непреходни истини, които споделяме с любимите хора, без да се замисляме кой, кога и как е изпял песента. А това „тук“ никога не свършва. Обичаме и пеем до тук – до края на света.

3. „Никога няма да бъдеш сама“ – обещава Шон Мендес. „Take a piece of my heart. And make it all your own. So when we are apart. You'll never be alone“. „Взела си късче от сърцето ми, така че, когато сме разделени, ти никога няма да бъдеш сама.“ Романтично. Силно. Каращо ни да мечтаем. Да бленуваме за онази любов, която е различната, истинската, правеща ни едно цяло – едно сърце в две тела.

4. Дуа Липа мечтае да можем да обичаме така, сякаш никога не сме били наранявани и сякаш сбогом не съществува. Вероятно сте попадали на стауси от типа: „Обичай сякаш никога не си бил нараняван“. От тази великолепна песен за любовта са се родили подобни цитати, превръщащи се в афоризми, преодолели времето и пространството и оставащи завинаги. “Let us love like there is no goodbyes.’’

5. Хари Стайлс със „Сладко създание“ и цитатът, който се превежда „Две сърца в един дом“ заема своето заслужено място в класацията за най-известните цитати от песни за любов. Тук няма какво да добавим, 5-те простички думи казват всичко за любовта.

6. „Някога преди“ – великолепната балада на Миро от бившия дует „Каризма“, който винаги съумява да облече красивото чувство в красиви думи и да изпее следващата прочувствена песен за любовта, която да остави следи, не някога преди, а винаги. „За теб не знам, но аз бях сам почти през всички тези дни. Дали и ти за мен не си живял някога преди? Колко съм раздал, колко съм отнел, времето ще заличи... Но никой не успя в мен да промени твоите черти.“ За любовта, която остава следи.

7. Сред най-известните цитати от песни за любов е и следният, превърнал се в символ на несподелената любов: „Преминахме направо, без да се познаваме“. Цитатът е от рок балада, песента „Аз съм тук“ на Кипелов.

8. „Назад, назад, моме, Калино, не мой да одиш подир мен“ - цитат, въплътил силата на верността и тъгата на невъзможната любов. Любопитно е, че макар да е народна песен, често сме чували съвременни младежи шеговито да използват този цитат, когато искат да отдалечат момиче, което не харесват.

9. Няма да подминем и българската естрада, която има своя значим принос сред любовните песни. Ваня Костова и „Нека бъда твоята есен“ ни събужда от инерцията, че сме остарели и всичко е свършило и отваря сетивата ни и сърцата ни за любовта, макар да е в залеза на живота, защото за нея никога не е късно. „Не можах да бъда твоята пролет. Не можах да бъда твоето лято. Нека бъда твоята есен.“

10. „Тя бе любов, реже като нож и няма ден, и няма нощ. Всичко отминава под това небе, болката отляво – не.“ С цитата от песента на Васил Найденов, събрал цялата истина за любовта, което е и щастие, и болка, и радост, и сълзи, и пъстра плетеница от емоции завършваме класацията на най-известните цитати от песни за любов и ви пожелаваме щастието в любовта ви да е повече от болката отляво.