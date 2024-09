200-метрово цунами в Гренландия стои зад мистериозно сеизмично явление (ВИДЕО)

Цунами, предизвикано от свлачище във фиорд в Гренландия, причинено от топенето на леда, е в основата на странно сеизмично събитие през миналата година, което разтърсваше Земята в продължение на 9 дни.

Според доклада, публикуван наскоро в научното списание Science, трусовете, които са били регистрирани през септември 2023 г., произлизат от огромната вълна във фиорда Диксън в отдалечената източна част на Гренландия.

Watch as a mysterious seismic wave sweeps around the world, buzzing seismometers from Greenland to Antarctica in less than an hour! The signal appeared in Sept 2023, sending scientists on an epic hunt for their cause (🎥 via @seismo_steve , @K_Svennevig , and Alexis Marbeouf) pic.twitter.com/RXRtP1ywJD

"Уникалното в това събитие е колко дълго е продължил сеизмичният сигнал и колко постоянна е била честотата му", каза пред АФП един от авторите на доклада Кристиан Свеневиг от Геологическата служба на Дания и Гренландия (GEUS). "Други свлачища и цунами са предизвиквали сеизмични сигнали, но само за няколко часа и много локално. Това е наблюдавано в световен мащаб чак до Антарктида", допълни той, цитиран от БГНЕС.

Явлението първоначално изненада научната общност, която започна да го определя като "неидентифициран сеизмичен обект", преди да установи, че източникът е свлачище.

През септември 2023 г. 25 милиона кубически метра скали и лед паднаха във фиорд в отдалечен и необитаем район, на почти 200 километра от океана. Свлачището предизвиква мегацунами с височина 200 метра в епицентъра си. На 70 километра от него четириметрови вълни повредиха изследователска база на остров Ела.

Според доклада в списание Science срутването е причинено от изтъняването на ледника в основата на планината - процес, ускорен от изменението на климата.

"Тъй като Арктика продължава да се затопля, можем да очакваме, че честотата и мащабът на подобни събития ще се увеличат в бъдеще", предупреди Свеневиг. "Нямаме опит в работата с толкова топла Арктика, каквато наблюдаваме сега".

Ученият подчерта необходимостта от въвеждане на системи за ранно предупреждение, но отбеляза, че това е предизвикателство в подобни екстремни условия.

