5 „странни“ неща в жените, които привличат само свестни мъже

Представителите на по-силния пол отдавна не отричат, че преди всичко обръщат внимание на външния вид на жените и едва след това се замислят дали си струва да я опознаят или не. И все пак има част от мъжете, чието мнение се различава от мнозинството: те гледат на своята потенциална половинка от съвсем различен ъгъл, залагайки на незабелязани и дори странни качества. И ако вашият обожател ви направи комплимент, който се фокусира върху едно или повече от следните качества, ви съветваме да не го пропускате - това, което споменахме по-долу, привлича само мили и почтени мъже.

Непосредственост

В днешно време битува мнението, че мъжете са най-привлечени от типа "недостъпна енигма". Да, за някои това твърдение е вярно, но само за тези, които обичат емоционалните колебания и поставят страстния флирт над здравите връзки. Добрите, достойни мъже винаги са привлечени от искрени и спонтанни личности. Доброто сърце на жената винаги ще бъде най-важната характеристика, тъй като това показва, че момичето има ядро ​​и житейски принципи.

Тя не играе игри и не се опитва да се преструва на такава, каквато всъщност не е. Мъжете не обичат да се състезават с любовниците си. Всичко е относително на този свят, така че ако сте естествено силна жена, имате нужда от мъж, който е по-силен от вас. Това не означава, че той непременно трябва да доминира във връзката. Това означава, че показвайки своята слабост, можете да разчитате на сила и смели действия от негова страна.

Глупави/неуместни шеги

В известната си песен Take Me to Church певецът Hozier описва идеално привличането на мъжете към жените със странно чувство за хумор: „Моята любима винаги се шегува... Тя е тази, която може да се смее на погребение...“. Тази линия може да изглежда странна, но много мъже ще се съгласят с автора - момичетата, чието чувство за хумор се разбира от малко хора, освен техните приятели и роднини, са почти най-желаните в очите на своите обожатели.

Това е знак за уникалност, искреност и способност за нестандартно мислене. Освен това остроумието прави всяка ситуация по-малко напрегната: флиртът е много по-лесен, ако и двамата са в добро настроение. Сигурни сме, че харесвате и весели и иронични мъже, с които никога няма да скучаете.

Подозрително дълъг зрителен контакт

Треньорите по взаимоотношения казват, че продължителният зрителен контакт е манипулативен. Дали това е вярно или не е спорен въпрос, защото за някои погледът (дори и много дълъг) няма абсолютно никакво значение. Въпреки това остава фактът, че за мъжа зрителният контакт е катализатор, сигнал, че жената го харесва. И дори ако не играете игри или се опитвате да привлечете внимание, трябва да внимавате с подозрително дългия поглед - той може да привлече дори онези, които не ви интересуват.

Малки жестове

Когато мъжете общуват с жена, която намират за привлекателна, те започват игра на втренчване. Докато тя ентусиазирано разказва или обяснява нещо, той изследва всеки жест, усмивка и други дребни детайли, които я правят самата себе си. Харесва им, когато момиче прибира косата си зад ухото, изчервява се или мига често с миглите си.

Те го намират за мило и искрено, а това, както споменахме по-горе, е решаващ фактор за привличане на внимание. Ключът тук е да не се опитвате да правите нещо умишлено: просто бъдете себе си и жестикулирайте по начин, който ви е най-удобен. Ако това е вашият мъж, тогава той ще бъде привлечен от начина, по който просто дишате и съществувате.

Начинът, по който се отнасяте към другите

Мъжете винаги наблюдават как жените взаимодействат с външния свят. Това се отнася буквално за всичко - хора, животни, малки събития, случващи се наоколо. На мнозина може да изглежда, че мъжете не обръщат внимание на такива малки неща, но това е голяма заблуда: те винаги се интересуват от това как бъдещата им половинка взаимодейства с трети фактори.

Ако отидете на среща в ресторант, държите се любезно с персонала, не въртите очи и не се опитвате да изглеждате по-твърди, отколкото сте в действителност, това ще бъде плюс. Мъжете се вълнуват, когато жените се радват при вида на деца и кучета и се опитват да се „сприятеляват“ с тях: в тях се събужда желание да защитят и „запечатат“ тази нежност, от която сърцето им бие по-бързо.