Бик се разходи по релсите и блокира влаковете в Ню Джърси (ВИДЕО)

В най-големия град на Ню Джърси голямото животно се озовало на влаковите релси и е затруднило железопътния трафик за известно време, преди да бъде заловено.

Бикът стоял на релсите на гара Нюарк. Разбира се, присъствието му предизвикало реакция от страна на властите и се наложило движението на влаковете между гарите Ню Джърси и Ню Йорк за близо час да бъде спряно. В крайна сметка полицаите притиснали животното в ограден участък на около 4,8 км от гарата. Информацията е дадена посредством изявление на директора на службата за обществена безопасност в Нюарк Фриц Фраге. Според световните медии бикът е бил изпратен в местен приют за животни.

A runaway bull appeared on train tracks in Newark, New Jersey, prompting the temporary suspension of rail service.https://t.co/9lzviYBezQ pic.twitter.com/Otoa8uqtch