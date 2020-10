Ето колко забавно звучат някои български поговорки и фрази в превод на английски език

Буквалният превод на нещата никога не е най-добрата възможна идея. Именно така получаваме резултати от сорта на: "You are all right!" в превод към "Всички надясно!". Спецификата на диалекти, езика и значението на думите в местния контекст прави някои преводи коренно различни и честно казано - много забавни в своята нелепост. Със сигурност някои от вас може са ви познати, а докато четете ще се сетите за много други, за които едва ли сте подозирали. Ето някои чудесни примери за това:

Няма пет-шест - There is no five-six Как я караш? - How do you drive her? Мани, мани.... - Remove, remove.... Всичко е ток и жица! - Everything is electricity and cable! Работа му е майката! - Work is his mother! Ще ти се случи случка! - A happening will happen to you! Ти си гола вода! - You are naked water! Отиде коня в реката - The horse went into the river Манджа с грозде - Dish with grapes Да би мирно седяло, не би чудо видяло - If you had set peacefully you would not have seen a miracle От мен да мине - From me to pass Трай, бабо, за хубост - Stay still, granny, for beauty Ще ти светя маслото - I will light your butter Къде се губиш, бе? - Where are you loosing yourself? Карай да върви! - Drive to go! Да си вдигаме чуковете! - Let's lift our hammers! Да вдигаме гълъбите - Let's pick up the pigeons! Вързаха ми тенекия - They tied a can on me Иди ми, дойди ми! - Go to me, come to me! На баба ти хвърчилото - Your grandmother's kite! Боли ме фара - My lighthouse hurts A вие сещате ли се за други подобни забавни изрази в превод? Споделете ги нас в коментар!