Гларус се научи да мяука като котка, за да спира минувачите (ВИДЕО)

Любопитна история от мегаполиса Истанбул, известен с това, че котките там са на особена почит и се обгрижват с много любов от местните хора. Явно поради тази причина съобразителен гларус се е научил да издава звуци, досущ наподобяващи котешко мяукане, за да привлече вниманието на минувачите. Действително мяукането му е неразличимо от това на която и да е котка. Нещо повече - гларусът мяука не къде да е, а точно до уличен автомат, от който може срещу монета да се даде храна на уличните опашаковци.

Още: Каква е разликата между гларус и чайка?

Да, животните са наблюдателни, адаптивни и също умеят да са хитри в борбата за повече вкусна храна:

🌍 In Istanbul, a seagull tried to fool a food machine by meowing like a cat.



pic.twitter.com/7gGEuuHbKl