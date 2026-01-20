Как правилно да боядисате косата си и цветът да издържи два месеца

Много жени забелязват, че само след две или три седмици след боядисване на косата, цветът започва да избледнява, става неравномерен и губи наситеността. Но професионалните фризьори знаят много добре, че трайността на цвета зависи не толкова от самата боя, колкото от правилната подготовка и грижа за косата след процедурата. Тези детайли позволяват цветът да остане ярък почти два месеца без необходимост от чести корекции.

Как да подготвите косата си за боядисване и да се грижите за нея след това, за да сте сигурни, че цветът ще остане наситен и блестящ възможно най-дълго.

Как да запазите цвета на косата си два месеца след боядисване?

Правилната подготовка на косата е половината от битката. Избягвайте да миете косата си три дни преди боядисване. Естественият себум защитава скалпа и помага на цвета да се залепи по-добре за косъма. Ако косата ви е много мръсна, просто я измийте предния ден, без да използвате маски или балсами.

Важно е също да започнете интензивно да хидратирате косата си седмица преди боядисване. Добре хидратираната коса абсорбира пигмента по-равномерно и цветът трае значително по-дълго.

Професионалните фризьори препоръчват избора на бои с минимално или никакво съдържание на амоняк. Те са по-малко вредни за структурата на косата и пигментът се задържа по-добре. Важно е също да не пестите от качеството: добрите бои винаги имат по-трайни и чисти пигменти.

Температурата на водата за измиване на косата след боядисване също е от значение. След боядисване много хора правят фатална грешка: мият косата си с гореща вода. Високите температури отварят кутикулата на косъма и пигментът бързо се отмива. Избягвайте да миете косата си през първите 48 часа след боядисване и след това използвайте само топла или хладна вода.

Задължително използвайте специални шампоани и балсами. Обикновените шампоани бързо отмиват боята. За да запазите цвета, са ви необходими продукти с етикет „за боядисана коса“. Те имат нежна формула и помагат за запечатване на пигмента в косъма. Балсамите са задължителни след всяко измиване: те запечатват кутикулата на косъма и удължават трайността на цвета.

Сешоарите, машите и пресите за коса унищожават пигмента също толкова, колкото и агресивните шампоани. Ако искате цветът ви да издържи до два месеца, използвайте термозащитен продукт и оставяйте косата си да изсъхне по естествен начин, когато това е възможно.

