Боядисване на побеляла коса: Направете това преди боядисване и боята ще издържи по-дълго

Много жени с побеляла коса се сблъскват с проблема, че сивата коса отново става видима само няколко дни след боядисването. Това е причината за по-често посещение на фризьор. Според професионалисти проблемът всъщност не е в самия цвят, а в правилната подготовка на косата, избора на правилния нюанс и правилното нанасяне на цветовата смес. Професионалните стилисти споделят доказани методи за надеждно и дълготрайно покритие на сивите коси.

Как правилно да боядисвате сива коса, за да осигурите дълготраен цвят: инструкции стъпка по стъпка

Подгответе косата си за боядисване. Сивата коса е по-плътна и е по-малко вероятно да абсорбира пигмента от боята. Ден-два преди боядисване, почистете косата си в дълбочина с шампоан, за да премахнете остатъците от продукта и себума. Полезно е също да нанесете подхранваща маска или масло, за да подобрите еластичността на косата и абсорбирането на цвета.

Използвайте смес от поне 2 тона боя. Професионалистите препоръчват комбиниране на боя в естествения тон на косата с желания нюанс. Естествената основа помага за по-доброто фиксиране на пигмента в структурата на косъма. Ако сивата коса представлява повече от 50% от косата, съотношението трябва да бъде 1:1 – половината сместа на боята трябва да е в цвят с естествения тон, а другата половина да я боята в желания нюанс.

Удължете времето за престой на косата с боята. Сивата коса изисква с 10 минути по-дълъг период за престой с боята от косата, която не е побеляла. По-дългият престой с боята при боядисване на сива коса по никакъв начин не я уврежда, но позволява на пигмента да се прикрепи по-добре към косъма. Просто се уверете, че не превишавате препоръчителното максимално време за престой с боята, посочено в инструкциите.

Използвайте специален активатор или предварително намокрете косата. Някои фризьори препоръчват нанасянето на малко топла вода и балсам върху суха посивяла коса преди боядисване - това омекотява кутикулата и помага на цвета да проникне по-дълбоко. Съществуват и активатори за посивяла коса, които могат да бъдат намерени в професионалните линии за боядисване.

Изберете правилните нюанси и се грижете за цвета на косата си. Студените пепеляви тонове избледняват по-бързо, докато топлите тонове издържат много по-дълго. За дълготраен ефект фризьорите препоръчват боядисване на косата в бежови, карамелени или медни нюанси. След боядисване използвайте шампоани без сулфати и възстановяваща маска за боядисана коса веднъж седмично.

