Кои готини фрази на английски не знаят дори англичаните?

На пръв поглед английският език изглежда лесен за разбиране. В края на краищата, с липсата на граматически род и проста система на спрежение, му липсва много от сложността на други езици. Гмурнете се малко по-дълбоко обаче и бързо ще откриете защо толкова много изучаващи езици се борят в опитите си да овладеят съвременния английски.

Английските идиоми

Английските идиоми и фрази сякаш са създадени, за да объркват събеседниците. Те могат да причинят истински проблеми, когато пробвате да се слеете с тълпата англичани, които си общуват.

Много идиоми на английски са много изразителни, но също така са трудни (или дори невъзможни) за превод без внимателно обмисляне.

1. About to Go Down

Буквално изразът „слизам надолу“ просто означава слизане. Конструкцията обаче има съвсем друго значение и то без точен аналог в други езици.

Предаването на значението на тази жаргонна фраза е трудно. Това означава, че нещо важно предстои да се случи, но то само по себе си не отразява спешността и важността, които тази фраза означава.

2. Tabling an Item

В Обединеното кралство този термин изразява намерението за активно разглеждане на даден артикул или идея.

3. Bandwagonа

Буквалното значение на думата е каруца, която превозва групата за цирк. Можем да благодарим на Теди Рузвелт за настоящото значение на думата. Той я използва, за да посочи политическата практика за използване на превозни средства в предизборни кампании.

4. Ballpark Figure

Приблизителното значение е неточна оценка.

5. Insight

Въпреки че понякога се използва взаимозаменяемо с думата „интуиция“, прозрението е самостоятелна концепция. Трудно дори за носителите на езика да се дефинират, „прозрение“ се отнася до дълбоко разбиране на концепция или идея, обикновено получено чрез значително проучване. „Интуицията“ често предполага проблясък на вдъхновение и човекът, който придобие интуиция, може да не знае точно как е стигнал до нея.

6. Cold Turkey

Според лингвистите, това е канадска фраза. Предава усилията, свързани с внезапното отказване от навик или пристрастяване, без външна помощ.

7. Flabbergasted

Може просто да е смесица от термините „разтърсен“ и „ужасен“. Думата предава ниво на учудване, граничещо с шок, но през последните години тя започна да съдържа хумористични или саркастични конотации.

8. Old School

Фразата препраща към елемент или концепция, която е от друга епоха, но не толкова стара, че да е напълно неясна. Терминът често носи чувство на носталгия или от хора, които пропускат нещо от сравнително близкото минало, или от млади възрастни, които искат да са преживели тази епоха.

9. Plead the Fifth

Терминът е присъщо американска фраза, която може да бъде източник на объркване дори за онези, които разбират препратката й към Закона за правата. В края на краищата, когато се използва в ежедневния разговор, фразата не включва буквален отказ да се свидетелства в съда - това просто означава, че някой не желае да обсъжда деликатен въпрос.

Въпросът: Яснотата е ключова

Термините, подчертани по-горе, могат да изглеждат произволни понякога, но те придават на езика цвят и по-дълбоко значение. В услугите за локализация обаче те трябва да се използват внимателно или да се избягват изцяло. Един грешен термин може да предизвика значително объркване, така че информираността е от решаващо значение за всеки аспект на превода.