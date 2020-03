Коронавирусът "зарази" логата на известни марки (СНИМКИ)

В края на миналата година надали някой е предполагал каква ще бъде 2020. Заради глобалната пандемия от коронавирус хората в целия свят изпитват страх, несигурност, отчаяние... В тежки времена обаче имаме нужда от голяма доза позитивизъм. Както е казал Чарли Чаплин: "Смехът е лекарство за болката".

Явно това е целял графичният дизайнер Юре Товрлян, който е променил логата на известни марки, "вдъхновен" от коронавируса. Русалката на Starbucks носи предпазна маска на лицето, слоганът на Nike е станал от Just Do It в Just Don't Do It, а професионалната социалната мрежа LinkedIn e прекръстена на LockedIn. Откритото първенство на САЩ по тенис US Open е US Closed, докато социалната мрежа Facebook е кръстена Facemask. Петте преплетени кръга, символ на Олимпийските игри, са се раздели заради призива за социална дистанция. Мексиканската бира Corona пък си търси ново име, тъй като често е свързвана с коронавируса.