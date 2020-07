Lidl с веган бургери от растителни протеини

Най-новото предложение за любителите на безмесните продукти и алтернативите на месо отново е в Lidl. От 6-ти до 12-ти юли във всички магазини на веригата могат да бъдат открити веган бургери Next level meat. Иновативните бургери, създадени на базата на растителни протеини, са сравними на вкус и вид с говеждия бургер. Приготвят се точно както и месото – на тиган или на грил. Времето за готвене е между 10-12 минути и подобно на месните бургери, вкусът им изпъква най-добре, когато са средно изпечени.

Освен качествена хранителна алтернатива за веганите и вегетарианците, иновативните продукти са подходяща разтоварваща храна и за любителите на месо.Две гурме идеи за веган бургерите споделят шеф готвачите Иван Манчев и Таньо Шишков на https://gotvi.lidl.bg/ . Едната е за търпеливите и любителите на бавната кухня, а втората за живеещите на бързи обороти и отнема само 30 минути.Освен изключителния вкус, производството на бургерите Next level meat е изцяло на растителна основа и е щадящо за околната среда - за отглеждането на растенията е необходимо много по-малко вода, а анализ от независим изследователски институт показва, че в сравнение със стандартен бургер от говеждо месо, предлаганите от Lidl веган бургери водят до 91 % по-малко емисии на въглероден диоксид (CO2). Всички продукти от серията Next level meat са неутрални за климата, като останалите девет процента от въглеродните емисии за производството им се компенсират от Lidl и доставчика чрез климатични сертификати от Climate Partner.Всеки закупен продукт Next level meat е в подкрепа на проекти за защита на тропическите гори в Бразилия и допринася повече площи да се ползват от малките фермери там. Клиентите могат да намерят повече информация за компенсирането на въглерод, използвайки QR кода, на лицевата страна на всяка опаковка.