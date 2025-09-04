Лунно затъмнение и Кървава луна на 7 септември 2025: Какво трябва и НЕ трябва да се прави

Какво трябва да се прави

На 7 септември 2025 г. ще има частично лунно затъмнение и кърваво пълнолуние. Астролозите подчертават, че този период ще донесе засилени емоции, възможни конфликти и вътрешна нестабилност. Ето защо има списък с неща, които категорично не се препоръчват да се правят в деня на затъмнението.

Затъмнението на 7 септември 2025 г. ще настъпи в последната фаза на лунния цикъл, когато подсъзнателните процеси стават особено мощни. То символизира изпитание за стабилност, пречистване и завършване на определени етапи. Енергията на деня е нестабилна: резки промени в настроението, чувство на умора, неочаквани разговори или конфликти - всичко това може да се прояви. Руският астролог Елена Кузмич обяснява по-подробно.

Затъмнението на 7 септември се счита за точка на „отпускане“: то подчертава какво трябва да се освободи, за да се продължи напред. Но не е безопасно да се действа активно на този ден.

Важните решения са нещо, което трябва да се избягва в този ден. По-добре е да отложите договори, сделки, големи покупки или промяна на работата.

Препоръчително е да се избягва изясняване на отношенията в този ден. Емоциите се изострят, а необмислените думи могат да наранят за дълго време.

Започването на нови неща също не е препоръчително. То се счита за неуспешно, защото енергията е фокусирана върху завършването.

Премествания и пътувания също е по-добре да се избягват в този ден. Възможни са закъснения и непредвидими обстоятелства. Енергийните практики също трябва да се избягват. По-добре е да не се провеждат ритуали.

Конфликти и злоупотреба с алкохол или тежка храна единствено ще увеличат напрежението, което носи този ден.

Какво трябва да се прави

Практикувайте медитация и уединение. Прекарайте време в разходка сред природата. Запишете на лист и се откажете от всичко, от което искате да се откажете.

Обърнете внимание на вътрешното си състояние, почивката и съня. Символичните ритуали за прочистване (свещ, вода, билки) ще ви помогнат да преминте по-леко през този период.

Лунното затъмнение на 7 септември 2025 г. носи пречистваща енергия, но също така изисква предпазливост. Това е време да се избягват резки действия, да се съсредоточим върху вътрешния баланс и спокойствието. Обърнете внимание на това, което се случва в душата ви - запитайте се какво желаете и от какво искате да се избавите.

