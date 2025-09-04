"Кърваво" пълнолуние на 7 септември 2025: Какво НЕ трябва да се прави

На 7 септември 2025 г. предстои „Кърваво“ пълнолуние. Астролозите предупреждават: този ден може да се превърне в повратна точка и същевременно доста напрегнат. По време на „Кървавата“ Луна на 7 септември 2025 г. е важно внимателно да следите емоционалното си състояние и да избягвате решения, които биха могли да променят живота ви в нежелана посока. Руският езотерик и астролог Елена Кузмич споделя подробности за това.

Нюансите на „кървавото“ пълнолуние

Силни емоции. На този ден нивото на емоционалност се повишава: хората могат да изпитват раздразнителност, тревожност и дори агресия.

Завръщане на миналото. Възможно е да има неочаквани срещи с хора от миналото или ситуации, които някога са оставили следа.

Необходимостта от завършване. Това е моментът, в който си струва да се обобщят нещата, да се затворят „висящите“ въпроси и да се каже сбогом на това, което е загубило своята актуалност.

Чувствителност на тялото. Възможни проблеми със съня, повишена умора, резки промени в настроението.

Какво абсолютно трябва да избягвате на 7 септември

Експертът съветва да се въздържате от следното:

започване на нови неща - пълната енергия на луната през този период е предназначена за завършване, а не за начало;

важни финансови решения - рискът от допускане на грешка или поддаване на илюзии е изключително висок през този период;

изясняване на отношенията - конфликтите по това време могат да бъдат продължителни и болезнени;

импулсивни действия - всичко, казано или направено в състояние на страст, може да има сериозни последици;

претоварване на тялото - прекомерната активност или консумацията на алкохол само ще влошат състоянието.

Кървавата луна на 7 септември 2025 г. отваря пространство за завършване, прочистване и вътрешно нулиране. Това е време да се освободите от излишното, но в същото време да бъдете особено внимателни по отношение на новите начала. Съсредоточете се върху благодарността, мира и грижата за себе си и този ден ще бъде благоприятен за вашето бъдеще.

Астрологията, таро, нумерологията, пророчествата, молфаризмът, екстрасензорното възприятие не са науки и предсказанията не винаги се сбъдват на 100%. Информацията, свързана с тях, често е с развлекателен характер, така че не бива да се приема сериозно, а само като вероятност от събития, чийто създател може да бъде всеки човек, ако има силата на духа и вдъхновението да промени живота си към по-добро.

