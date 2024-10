"Мечтана работа": Жена от Тексас превръща замразени плъхове в изкуство (СНИМКА)

Кейтлин Хилис от Тексас превръща умрели гризачи в изкуство. За необичайното, но успешно бизнес начинание, разказва Mirror.

Дамата се занимава с препариране на плъхове. Добавяйки им цветни пера, ръчно изработени капачки и изкуствени мигли, те се превръщат в „секси момичета за шоу“.

Позите, в които плъховете са препарирани, са вдъхновени от акробати, изпълнители на бурлеска и танцьорки, но всички са модифицирани, за да отговарят на по-малките крайници на животното, което според Кейтлин всъщност е част от техния "чар".

Бизнес дамата закупува плъховете замразени от етичен местен животновъд, който доставя храна в зоологическите градини, като плаща по четири долара на плъх. Готовите - продава за 185 долара (148 паунда).

Цялата работа звучи отвратително, но търсенето на крайния продукт е толкова голямо, че на Кейтлин й се налага да работи по 13 часа на ден.

Креативната майка на две деца трябва да работи денонощно, за да се справи с търсенето, но каза, че това е нейната „мечтана работа“ и е развълнувана, че се е получило толкова добре. ОЩЕ: Гризачи изядоха марихуаната в стаята за доказателства на полицейски участък (ВИДЕО)

'I turn dead rats into sexy showgirls - there's so much demand I work non-stop' https://t.co/fXdYMYdGqq pic.twitter.com/0UIsMMfvHp