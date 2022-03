Най-добрите вицове, които ще видите в интернет днес

Ако имате нужда да разпуснете малко и да се посмеете, то значи сте на идеалното място. В тази статия сме подготвили за вас някои от добрите вицове, които може да видите онлайн. Надяваме се да успеем да ви усмихнем и да направим деня ви по-добър.

Семейна вечеря:

- Венеро,ти къде почна работа, ма?

- В института по заразни и паразитни болести.

- Кат' зараза или кат' паразит,ма?

****

Двама приятели си споделят на по бира:

- В началото жена ми не искаше да си купуваме къща точно до гробището. Сега обаче е много доволна, че на масата всяка сутрин има свежи цветя и у дома винаги има нещо сладичко за кафенцето....

*****

Нашенец в Ню Йорк. Качва се в такси:

- Карай за Пловдив...

- Do you speak English?????

- Абе за Пловдив карай, бе......

- Sorry, I can`t understand you...???

Нашенецът отваря куфарче с $1 000 000 и го тика в лицето на шофьора. Тоя се обръща назад и със забързан тон...

- Новият или старият град?

****

Женско ток-шоу:

- Дами, как се вика на мъж, който е дебел, стар, плешив и без пари?

- "Свиня." - крещи публиката

- Браво! А как се вика на мъж, който е дебел, стар, плешив, но фрашкан с пари?

- "Меечооо."

*****

На лекции:

- Професоре, не мога да я схвана, тая Теория на относителността!

- Добре колега, кажете три косъма, много ли са, или са малко?

- Ами, малко...

- Това е така, ако са на главата. Но, ако са в супата...???

****

Въпрос между джентълмени:

- Какво се прави, когато момиче се задави?

- Не знам?

- Вадиш го 2-3 сантиметра...

****

Поручик Ржевски е целият пребит.

- Господи! Поручик, какво е станало?!

- Скарах се с полковника!

- Полковникът е стар, хилав…

- В ръката си държеше бастун!

- А Вие?

- В моята ръка беше гърдата на жена му. Приятно нещо да Ви кажа, но в бой – абсолютно безполезно!

****

- Миличко, излизам да пия по бира с приятелите!

- Алкохолик нещастен!

- Не съм излизал от една година!

- Мързелив алкохолик нещаcтен…

Усмихни се от сутринта с виц

****

- Знаете ли, нощем спя с нож под възглавницата?

- Защо?

- Защото може някой да дойде с торта!

****

Младите връчили внучето на бабата и й поръчали да го заведе на море. Тя отишла в един мол да си търси бански. Избрала един и влязла в пробната. Забавила се доста и продавачката попитала любезно:

- Госпожо, да Ви подам ли и горнището?

- Няма нужда, чедо, то всичко се събра в долнището!