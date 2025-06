Финалист в Шампионска лига е аут от Световното клубно! Бразилци поднесоха изненадата

Тазгодишният финалист в Шампионска лига Интер е аут от Световното клубно първенство. В двубой от 1/8-финалите "нерадзурите" допуснаха поражение с 0:2 от Флуминензе. Херман Кано откри резултата още в третата минута, а в добавеното време на мача Еркулес сложи точка на спора. В следващата фаза на турнира Флуминензе ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между Манчестър Сити и Ал Хилал.

Възпитаниците на Кристиан Киву видимо не бяха концентрирани в началото. Една от грешките им беше наказана в третата минута от Кано, който с глава засече центриране на Йон Ариас за 0:1. Малко по-късно Фабио се намеси при изстрел на Димарко. В следващите минути "нерадзурите" не успяха да създадат чисто положение въпреки териториалното си предимство.

В 30-ата минута Зомер не изби по най-добрия начин шут на Ариас. Топката стигна до Шавиер, който не намери целта. До почивката гол на Игнасио бе отменен заради засада, а в самия край на полувремето футболисти от двата тима се спречкаха, защото треньорът на бразилците Ренато Гаучо изрита топката преди Мхитарян да изпълни тъч.

