Най-сладкият клип, който ще гледате днес (ВИДЕО)

Точно такова нещо сме ви приготвили днес - едно видео, което вероятно ще е най-сладкото нещо, което ще гледате днес. Кои са съставките, които го правят толкова симпатично? Имаме различни гризачи - мишки, морски свинчета, катерици. Имаме още цветя и горски плодове. Имаме красива природа, заснета от максимално близко разстояние. И най-важното - зад камерата имаме човек, който много добре знае какво да направи, за да не притеснява животните и да успее да ги щракне във възмжно най-сладурския им вид.

Е, стига приказки, нека заедно гледаме най-сладкия клип, който ще видим днес:

The cutest rodent video has gone viral on social media pic.twitter.com/AWhlWIwyus