Пилот напусна кабината по време на полет, за да изроди бебе (СНИМКА)

Джакарин управлява самолет от Тайван до Банкок. В един момент на борда се случва извънредна ситуация. Екипажът съобщава на пилота, че жена ражда в една от тоалетните на самолета. Мъжът не се замисля и напуска пилотската кабина, а управлението поема помощник-пилотът.

Сарарнракскул веднага отива при родилката и разбира, че тя не просто има контракции, а раждането е започнало. Малко след това пилотът успешно изражда бебето. Когато самолетът каца, на пистата чака медицински екип, който поема майката и бебето, за да им даде нужните грижи.

