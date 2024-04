Загубил се в джунглата и похитен: За първи път в света мъж пробяга цяла Африка (СНИМКИ и ВИДЕО)

На 24 юни в Ангола Ръс става жертва на въоръжен грабеж - от съпровождащия го екип за поддръжка, както и от него самия са били отнети различни ценни вещи, в това число паспорти, визи, пари в брой, телефони и камери, разказва Ръс в социалните мрежи.

The first person ever to run the entire length of Africa. Mission complete🫡 pic.twitter.com/PZk5aDCDgH

Въпреки това бегачът решава да продължи маратона.

В профила си в X той споделя: "Никой от нас не беше убит или ранен. Не им позволихме да ни извадят от микробуса. Загубихме обаче много от оборудването си. (...) Но ние сме живи, за да разкажем историята. Можеше да бъде и много по-лошо. Местната полиция прави всичко възможно, за да помогне."

В даден момент Ръс загубва екипа си и се озовава в някакво село, в което местният лидер му поисква пари. Заобиколен от мъже, въоръжени с мачете, Ръс изпразва пред тях чантата си, за да им покаже, че не носи пари, а има само неизядени бисквити, след което побягва и няколко часа се лута в джунглата в опит местните да загубят следите му. "Опитах се да се държа настрани от всички пътеки, докато се отдалеча достатъчно", разказва той.

345 days

376 marathons

£380,995 raised for charity

Deserts✅

Rainforest✅

Savannahs✅

Mountains✅

Jungle✅



7 days out from being the first person ever to run the entire length of Africa🫡 pic.twitter.com/eewEvri1Tw