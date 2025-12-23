Цената на петрола е в нова посока след новина от САЩ

Цената на петрола остана стабилна и дори леко поевтиня в сутрешната търговия днес, след като в предходната сесия скочиха с над 2 на сто, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати биха могли да запазят или продадат петрола, който са конфискували край бреговете на Венецуела през последните седмици. Същевременно нападенията срещу руски танкери и пристанищни съоръжения засилват страховете от смущения в доставките, предаде Ройтерс.

Цените

Петролът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, поевтиня с 6 цента или 0,1 на сто до 62,01 долара за барел, след като вчера отбеляза най-силния растеж от два месеца.

Още: Тръмп препоръча на Мадуро да се оттегли

Американският суров петрол загуби 9 цента или 0,16 на сто до 57,92 долара за барел след най-голямото повишение на цената от 14 ноември.

По-рано днес Доналд Тръмп заяви, че би било разумно венецуелският му колега Николас Мадуро да се оттегли, а Съединените щати биха могли да запазят или продадат петрола, който са конфискували край бреговете на Венецуела.

"Може би ще го продадем, може би ще го запазим", каза Тръмп, когато го попитаха какво ще се случи с конфискувания петрол, добавяйки, че той може да бъде използван и за попълване на стратегическите резерви на Съединените щати.

Още: Нов обрат с цената на петрола

Междувременно се появиха информации за удар с украински дрон срещу кораб от т.нар. руска сенчеста флота в Средиземно море. Два кораба и два кея са били повредени при украинска атака с дронове в руския Краснодарски край, казаха властите в региона.