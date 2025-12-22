Нов обрат с цената на петрола

Кабинетът подаде оставка:

22 декември 2025, 10:02 часа
Цената на петрола се повишава отново, след като официални представители съобщиха, че Съединените щати са задържали петролен танкер в международни води край бреговете на Венецуела, което засили опасенията за доставките и внесе допълнителна геополитическа несигурност на пазара, предава Ройтерс. Американската брегова охрана е преследвала петролен танкер в международни води близо до Венецуела в рамките на втора подобна операция през уикенда и трета за по-малко от две седмици, ако бъде доведена докрай, съобщиха официални представители пред агенцията.

Цените

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поскъпнаха с 68 цента, или 1,12 на сто, до 61,14 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол поскъпва с подобен темп - 66 цента, или 1,17 на сто, до 57,18 долара за барел.

"Пазарът осъзнава, че администрацията на Тръмп възприема твърда линия по отношение на търговията с петрол от Венецуела“, заяви Джун Го, старши анализатор на петролния пазар в "Спарта Комодитис“. По думите му цените на петрола са получили подкрепа от геополитическата новина на фона на напрежението между Русия и Украйна, „в един иначе силно мечи пазар“.

Според анализатора от IG Тони Сикамор възстановяването на цените е било предизвикано от поредица геополитически събития, започнали с обявяването от президента на САЩ Доналд Тръмп на „пълна и тотална“ блокада на санкционирани венецуелски петролни танкери. 

След това са последвали информации за удар с украински дрон срещу кораб от т.нар. руска сенчеста флота в Средиземно море. Два кораба и два кея са били повредени при украинска атака с дронове в руския Краснодарски край, казаха днес властите в региона.

"Пазарът губи надежда, че водените от САЩ мирни преговори между Русия и Украйна ще доведат до трайно споразумение в близко бъдеще“, каза Сикамор. По думите му тези събития частично компенсират продължаващите опасения от свръхпредлагане, а в комбинация с неочакваното понижение на цените от миналата седмица балансът на рисковете започва да се измества към възходящо движение при суровия петрол.

Цените на двата водещи сорта петрол поевтиняха с около 1 на сто през миналата седмица след спад от приблизително 4 на сто в седмицата, приключила на 8 декември.

Междувременно специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви в неделя, че проведените през последните три дни във Флорида разговори между американски, европейски и украински представители, насочени към прекратяване на войната на Русия в Украйна, са били фокусирани върху съгласуване на позициите. По думите му тези срещи, както и отделните контакти с руските преговарящи, са били продуктивни.

В същото време главният съветник по външната политика на руския президент Владимир Путин - Юрий Ушаков, заяви, че промените, внесени от европейците и Украйна в американските предложения, не са подобрили перспективите за постигане на мир.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
мирни преговори Венецуела петрол петролни танкери цена на петрола
