Тръмп препоръча на Мадуро да се оттегли

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било разумно венецуелският му колега Николас Мадуро да се оттегли, а Съединените щати биха могли да запазят или продадат петрола, който са конфискували край бреговете на Венецуела през последните седмици, съобщава "Ройтерс". Кампанията на Тръмп за натиск върху Мадуро включва засилено военно присъствие в региона десетки и военни удари по кораби, за които се твърди, че превозва наркотици в Тихия океан и Карибско море близо до южноамериканската държава. Най-малко 100 души са били убити при атаките.

Тръмп в конфликт и с Колумбия

На въпрос дали целта е била да се принуди Мадуро да се оттегли от власт, Тръмп каза пред репортери: "Ами, мисля, че вероятно би било. От него зависи какво иска да направи. Мисля, че би било разумно за него да го направи. Но отново, ще разберем."

"Ако иска да направи нещо, ако играе твърдо, това ще бъде последният път, когато някога ще може да играе твърдо", каза той. По време на пресконференцията Тръмп се прицели и в колумбийския президент Густаво Петро, ​​с когото също е в конфликт.

"Той не е приятел на Съединените щати. Той е много лош. Много лош човек. Трябва да си внимава, защото произвежда кокаин и те го изпращат в САЩ", каза Тръмп, когато го попитаха за критиките на Петро към начина, по който администрацията на Тръмп се справя с напрежението с Венецуела.



В допълнение към ударите, Тръмп вече обяви "блокада" на всички петролни танкери под санкции, влизащи и напускащи Венецуела. Бреговата охрана на САЩ започна преследване на петролен танкер в международни води близо до Венецуела в неделя, което би било втората подобна операция този уикенд и третата за по-малко от две седмици, ако е успешна.

"Може би ще го продадем, може би ще го запазим", каза Тръмп, когато го попитаха какво ще се случи с конфискувания петрол, добавяйки, че той може да бъде използван и за попълване на стратегическите резерви на Съединените щати. Без да се позовава директно на изявленията на Тръмп, Мадуро каза, че всеки лидер трябва да се занимава с вътрешните работи на собствената си страна."Ако говоря с него отново, ще му кажа: всяка страна трябва да се занимава със собствените си вътрешни работи", каза Мадуро, визирайки първоначалния телефонен разговор между двамата лидери миналия месец.

