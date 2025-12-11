Цената на петрола се повлия от ситуацията около Венецуела

Цената на петрола остана почти без промяна в сутрешната търговия, като инвеститорите насочиха вниманието си обратно към мирните преговори между Русия и Украйна, а в същото време следят за отражението от задържането на санкциониран танкер от САЩ край бреговете на Венецуела, предаде Ройтерс. Вчера петролът поскъпна, след като Вашингтон съобщи, че е задържал танкер край Венецуела, което засили опасенията от потенциални прекъсвания на доставките на фона на нарастващото напрежение в отношенията между двете страни.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 5 цента или 0,08 на сто до 62,16 долара за барел.

Още: Американски военни превзеха петролен танкер край Венецуела (ВИДЕО)

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 1 цент или 0,02 на сто до 58,45 долара за барел.

За кораба край Венецуела президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че става дума за „много голям танкер“, без да бъдат посочени подробности. По данни на британската компания за морски рискове Vanguard задържаният кораб вероятно е танкерът Skipper.

Търговци и източници от индустрията посочват, че азиатските купувачи настояват за значителни отстъпки при покупката на венецуелски петрол под натиска на увеличените количества санкциониран суров петрол от Русия и Иран, както и нарастващите рискове при натоварване на суровината в южноамериканската страна, където САЩ засилват военното си присъствие в Карибския регион.

Още: Обрат с цената на петрола след новия мирен план за Украйна

Междувременно украински морски дронове са ударили и извадили от строя танкер, превозващ руски петрол, докато плавателният съд се е намирал в изключителната икономическа зона на Украйна в Черно море.