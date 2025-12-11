Американски военни превзеха петролен танкер край Венецуела (ВИДЕО)

Американски военни са атакували и превзели петролен танкер край бреговете на Венецуела. Според Bloomberg силите на САЩ са пресрещнали и поели контрол над петролен танкер, който е бил под санкции. Няма официални коментари нито от Вашингтон, нито от Каракас, но в социалните мрежи се появиха кадри от превземането на кораба.
BREAKING: Newly released video shows U.S. forces seizing a the oil tanker off the coast of Venezuela.— Ed Krassenstein (@EdKrassen) December 10, 2025
Trump claims the US will keep the oil.
Looks like this is all about the oil after all. pic.twitter.com/iVhHFVW0Vh
Този инцидент може сериозно да усложни петролния износ на Венецуела, сега корабните компании сега ще се замислят сериозно дали да изнасят петрол от страната заради страх от санкции или директно пресрещане и прехващане. Повечето венецуелски петрол в момента тече към Китай, като това се случва основно чрез посредници и на значително по-евтина цена.