11 декември 2025, 01:40 часа 408 прочитания 0 коментара
Американски военни превзеха петролен танкер край Венецуела (ВИДЕО)

Американски военни са атакували и превзели петролен танкер край бреговете на Венецуела. Според Bloomberg силите на САЩ са пресрещнали и поели контрол над петролен танкер, който е бил под санкции. Няма официални коментари нито от Вашингтон, нито от Каракас, но в социалните мрежи се появиха кадри от превземането на кораба.

Този инцидент може сериозно да усложни петролния износ на Венецуела, сега корабните компании сега ще се замислят сериозно дали да изнасят петрол от страната заради страх от санкции или директно пресрещане и прехващане. Повечето венецуелски петрол в момента тече към Китай, като това се случва основно чрез посредници и на значително по-евтина цена. 

Елин Димитров
