Евролидерите свързват фермерските протести с крайнодесните партии, разкри Денков

"Разбира се, имаше такова обсъждане. Вижда се едно координиране на дезинформацията, което се използва, за да се подпалват протестите. Затова беше много важно да се отдели кои са истинските проблеми и да се решават те, и кои са измислените проблеми, които са неверни", посочи Денков пред журналисти.

Фермерите в редица държави, сред които Франция, Германия, Полша, Италия, Испания, Гърция и други, започнаха масови протести през последните дни. Те настояват за по-малко регулации, за мерки срещу евтиния внос и за гарантиране на по-високи доходи за производителите.

Днес фермери замеряха с яйца и сградата на Европейския парламент в Брюксел:

