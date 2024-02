Има сделка: ЕС отпуска 50 млрд. евро на Украйна, Орбан вдигна ветото

„Имаме сделка“, написа той в Twitter. „Всички 27 лидери се споразумяха за допълнителен пакет от помощи за Украйна на стойност 50 милиарда евро като част от европейския бюджет“.

Всички 27 лидери се съгласиха, отбеляза Мишел минути преди формалното начало на заседанието на Европейския съвет. „Това отключва стабилно, дългосрочно и предсказуемо финансиране за Украйна“, добави той.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership&responsibility in support for Ukraine; we know what is…