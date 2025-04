Канадският премиер: Тръмп като не иска, ние ще водим света (ВИДЕО)

„Тръмп като не иска, ние ще водим света“. Това каза канадският премиер Марк Карни в речта си в четвъртък след прилагането на реципрочните мита на президента на САЩ Доналд Тръмп. Той обяви ограничени контрамерки на новите американски мита за страната му, наричайки мерките, обявени от американския президент "трагедия за глобалната търговия".

