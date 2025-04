Новият канадски премиер също не се плаши от Тръмп: Няма да ни притежаваш (ВИДЕО)

Както изясних на президента Тръмп в разговора ни миналата седмица, ще отхвърля всички опити Канада да бъде отслабена, всички опити да бъдем съсипани, да бъдем пречупени, така че Америка да ни притежава". Това заяви канадският премиер Марк Карни, който замени на поста Джъстин Трюдо. Смяната на премиера обаче изглежда не променя особено политиката на Канада.

Канадският премиер беше категоричен - страната му е готова да отговори, ако Съединените щати и по-точно Доналд Тръмп продължат с митата и поставянето на търговски бариери.

"Ще бъдем много съзнателни в мерките, които предприемаме – да се борим за Канада и да се предпазим от неоправдани действия на САЩ", каза той.

