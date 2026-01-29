Купувачът на "Лукойл" разкри намеренията си за компанията

Американската частна инвестиционна компания "Карлайл“ заяви, че подходът ѝ към придобиването на голяма част от международните активи на "Лукойл“, ще бъде насочен към гарантиране на оперативната непрекъсваемост, запазване на работните места и стабилизиране на активната база и да подкрепи безопасната и надеждна работа в цялото портфолио, като приложи специален надзор и международни оперативни възможности“,предаде Ройтерс, позовавайки се на становище на компанията.

Анализатори оценяват активите на 22 млрд. долара

По-рано стана известно, че американската инвестиционна компания е постигнала споразумение за покупката на по-голямата част от международните активи на "Лукойл“, които според анализатори първоначално са били оценявани на около 22 млрд. долара. Продажбата се налага заради санкциите, наложени от САЩ срещу втората по големина петролна компания в Русия.

Планираната сделка, обявена от двете компании по-рано днес, съвпада с активизиране на дипломатическите усилия между Русия, Украйна и САЩ за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна. Сделката би отбелязала и край, поне засега, на опитите на "Лукойл“ да се утвърди като глобален енергиен играч.

От "Лукойл“ съобщиха, че продължават преговорите и с други потенциални купувачи.

Нито "Лукойл“, нито"„Карлайл“ са посочили стойността на сделката, която ще изисква одобрение от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC). Американските власти дадоха срок на "Лукойл“ до 28 февруари да продаде международното си портфолио.

Източник, запознат с преговорите, заяви пред Ройтерс, че двете страни все още не са се договорили за оценката на активите, като процесът може да отнеме време. По думите му частните инвестиционни фондове в енергийния сектор обикновено задържат активите за около пет години, преди да търсят изход с печалба.

Службата за контрол на чуждестранните активи посочи, че всички приходи от евентуална продажба трябва да бъдат блокирани и държани в сметка под юрисдикцията на САЩ до отмяната на санкциите срещу "Лукойл“. Агенцията също така заяви, че ще разглежда всяка последваща продажба на международни активи на компанията.

"Карлайл“, основана във Вашингтон, управлява активи на стойност около 474 млрд. долара, включително приблизително 20 млрд. долара в сферата на петрола и газа, възобновяемата енергия и инфраструктурата. Компанията има дългогодишен опит в инвестирането и управлението на международни енергийни активи.