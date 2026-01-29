Войната в Украйна:

Кремъл с първи коментар за сделката с "Лукойл"

29 януари 2026, 14:26 часа 234 прочитания 0 коментара
Интересите на руската петролна компания "Лукойл“ трябва да бъдат защитени и спазени. Това заяви прессекретарят на президента на Руската федерация Дмитрий Песков във връзка със сделката между "Лукойл“ и американската инвестиционна компания "Карлайл“ , предаде ТАСС. По-рано "Лукойл“ съобщи, че е постигнал споразумение с американската компания "„Карлайл“ за продажбата на"„Лукойл Интернешънъл“ – дружество, което обединява международните активи на групата.

"Считаме санкциите за незаконни и неприемливи – това е основата на нашата позиция. Второто е, че корпоративните споразумения не подлежат на коментар. За нас е важно интересите на руската компания да бъдат защитени и спазени“, заяви Дмитрий Песков в отговор на въпрос по време на брифинг.

Споразумението с "Карлайл“ не е изключително

От „Лукойл“ подчертаха, че споразумението с „Карлайл“ не е изключително и че преговорите с други потенциални купувачи продължават. Компанията напомни, че решението за продажба на „Лукойл Интернешънъл“ е свързано с въвеждането на ограничителни мерки срещу „Лукойл“ и негови дъщерни дружества от страна на отделни държави.

През октомври САЩ и Великобритания включиха „Лукойл“ в санкционните си списъци. След това компанията обяви намерение да продаде част от международните си активи и съобщи за оферта от страна на „Гънвор“ за придобиване на „Лукойл Интернешънъл“. По-късно „Гънвор“ оттегли предложението си, след като Министерството на финансите на САЩ заяви, че лиценз за подобна сделка няма да бъде издаден до края на конфликта в Украйна.

Медиите съобщават за интерес от страна на широк кръг компании към международните активи на „Лукойл“, допълва ТАСС.

Пламен Иванов
