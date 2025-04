На фона на украински удари: Засегнати са доставките на нефт и в най-голямото руско пристанище на Черно море

Руският транспортен надзор е наредил 90-дневно спиране на операциите по товарене на нефт на кей 8 в Новоросийск - най-голямото руско пристанище на Черно море. Заповедта е издадена, след като при проверките за сигурност са установени някои нарушения, се казва в изявление на държавния оператор "Транснефт", който контролира товаро-разтоварните съоръжения. Петролният терминал има срок до 30 юни да отстрани нарушенията.

Пристанището в Новоросийск е ключов маршрут за износ на руски суров петрол и петролни продукти, което означава, че всякакви значителни смущения в товаренето могат да засегнат производствените потоци в страната. Въпреки това миналия месец там са били натоварени 23 танкера със суров петрол, които са превозвали руски барели за чужбина. Всички те са били натоварени на кейове 1, 1а или 2, според данни за проследяване на плавателни съдове, събрани от Bloomberg, и данни от корабната индустрия.

Russia restricts another key oil export route via Black Sea port



Russia has suspended operations at a mooring in the Black Sea port of Novorossiysk—just one day after limiting shipments from a crucial Caspian pipeline.



As the world’s second-largest oil exporter, Russia produces… pic.twitter.com/BBXe0I6KHW