"Путин трябва да губи пари": Зеленски моли Тръмп, но САЩ не искат по-нисък таван за руския петрол

"Никой не е успял да спре Путин. Остава само Тръмп, който може би ще успее. Но за да се спре Путин, едно нещо е от съществено значение: той трябва да губи пари. Само тогава няма да може да разширява армията и военния си сектор". Това написа в профила си в X украинският президент Володимир Зеленски на 14 юни, призовавайки американския държавен глава към още по-тежки санкции за режима на диктатора Владимир Путин.

"Двете седмици" ултиматум, които Тръмп даде на руския лидер, за да го убеди стопанинът на Кремъл, че наистина желае мир в Украйна, вече изтекоха. Действия от страна на администрацията във Вашингтон обаче няма, макар руските сили да продължават да бомбардират украински градове, да убиват цивилни и да разширяват офанзивата си на фронта.

No one has been able to stop Putin. Only Trump remains, he might be able to. But to stop Putin, one thing is essential: he must lose money. Only then will he be unable to expand his army and military sector.



That’s why sanctions matter: targeting the banking sector, the shadow…