Между месец и половина и два месеца ще трябват, за да се поправят всички щети след атаката с дронове, поразила петролната помпена станция "Кропоткинска", която е ключовата за Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), осигуряващ основния износ на петрол от Казахстан. Русия всъщност държи много голям дял в петролопровода - делът на Руската федерация в КТК е 24%, а на "Лукойл" и на "Роснефт" дяловете са съответно 15% и 7,5%: Най-важната помпена станция за износ на петрол от Казахстан през Русия е поразена (ВИДЕО)

‼️ Serious damage to the Caspian Pipeline: Kazakhstan's oil flow to decrease by 30%



"Transneft" has reported severe damage to a pumping station of the Caspian Pipeline Consortium (CPC). Yesterday, the Kropotkinskaya station in the Krasnodar region was attacked by drones.



The… pic.twitter.com/i1I3quiYmN