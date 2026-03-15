Заради Ормузкия проток: Най-големият завод за алуминий в света свива производството си

„Алуминиум Бахрейн“ (Aluminium Bahrain BSC), която е разположена в кралството и и управлява най-голямия металургичен комбинат за производство на чист алуминий в света в рамките на един обект, започна поетапно спиране на производството, за да запази наличностите на суровини, съобщава компанията, предава Блумбърг.

Още: Войната удари пазара на алуминий

Според изявлението на „Алуминиум Бахрейн“ са спрени три производствени линии, които заедно представляват 19 на сто от общия производствен капацитет от 1,6 милиона тона годишно.

Още: Рекордните цени на металите застрашават българската електроиндустрия

Подобно на други алуминиеви заводи в Близкия изток, компанията, която е преобладаващо държавна, се сблъсква с нарушения на износа на алуминий и доставки на алуминиева руда поради фактическата блокада на корабния трафик през Ормузкия проток.