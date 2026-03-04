Войната удари пазара на алуминий

Войната удря и пазара на алуминий. Това написа в свой пост във Фейсбук Боян Рашев - експерт в управлението на околната среда, природните ресурси и енергията.

По негови думи алуминият е единственият метал, чиято цена се покачва от началото на новата война в Персийския залив.

Според Рашев причината е, че страните от Залива отскоро са сред основните производители на първичен алуминий - общо са на второ място след Китай и осигуряват 23% от "западните доставки".

Още: Ракети и дронове: Отслабва ли Иран като възможности да вреди - интересни числа

Причината

"Ако беше само липсата на трафик през Ормузкия проток, ефектът нямаше да е толкова силен. Обаче спирането на работата на инсталациите за природен газ в Катар е довело и до контролирано прекратяване на работата на Qatalum - един от най-големите производители на алуминий там", коментира той.

"Това не е просто действие - изисква доста време и подготовка. Рестартирането на завода също отнема много време", допълва експертът.

Той смята, че пазарите на алуминий се подготвят за сериозен недостиг, подобно на тези на нефт, газ и торове.

Още: "Ситуацията е мъглява и неясна": Журналист с прогноза какво ще се случи в Иран

"И тук основният въпрос е колко дълго ще продължи конфликтът и докога корабоплаването през протока ще остане замразено", пише още Рашев.

Цената на петрола

В същото време цената на най-важните сортове петрол расте заради войната в Иран, но отново няма рязък скок. Това показват данните от платформата за следене на живо на котировките на CNBC.

Европейският сорт "Брент" поскъпна с отварянето на търговията в Азия до 82,90 долара за барел или засега 1,52%. Лекият суров петрол от САЩ е на ниво 75,74 долара за барел или 1,19% по-скъпо засега. Изглежда, казаното от американския президент Доналд Тръмп, че ще има гаранции за сигурност при преминаване на Ормузкия проток леко поуспокои нещата дотук.